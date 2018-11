ALUMNI EXPO : Femmes Africaines Elites de Demain (FAFED Sénégal) a exposé avec l'Ambassade des USA

FEMMES AFRICAINES ÉLITES DE DEMAIN –FAFED Sénégal a exposé ses activités qui ont pour mission d’offrir aux femmes africaines des opportunités d’épanouissement profitable au développement du Continent à son Excellence Monsieur Tulinabo Mushingi, Ambassadeur des États Unis au Sénégal à l’occasion de Alumni Expo.

Leur présidente Thiamel Ndiade Niang a participé à l’IVLP 2017. Diplômée en Droit des affaires de l’université Jean François Champollion de Toulouse, sénatrice de la Jeune Chambre Internationale et nommée Nouveau leader du futur 2016 par la Fondation Crans Montana, elle est la présidente de FEMMES AFRICAINES ÉLITES DE DEMAIN–FAFED Sénégal.

En tant que Jeune Leader, elle se concentre sur l’engagement et la motivation des jeunes ainsi que la promotion du leadership féminin. Elle appelle les jeunes du Sénégal et de l’Afrique à se lever et à « Osez l’Action » en abordant les défis de notre pays, continent et en créant un impact durable dans leurs communautés.