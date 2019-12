ALSAR À SALY / Racine Sy réussit le parti de la mobilisation... Ses partisans réaffirment leur engagement à cheminer avec lui aux côtés du Président Macky Sall.

Représentants régionaux, départementaux et ruraux de la structure And Ligeey Senegal Ak Racine Sy, autorités religieuses et coutumières Sénégalaises, militantes et militantes venus de tous les coins du pays et de la diaspora, femmes appartenant à des structures de développement, associations de jeunes ...l'affluence était monstre ce dimanche à Saly. Elles ont été, en effet, extrêmement nombreuses ces populations ayant effectué le déplacement à Mbour pour prendre part à la mobilisation initiée par leur coordonnateur Mamadou Racine Sy qui, visiblement, a voulu battre le rappel des troupes. Une véritable démonstration de force marquée par un engouement particulier des leaders aura eu lieu. Ces troupes qui ont réaffirmé leur engagement à cheminer avec leur leader dans le cadre de ALSAR donneront à ce dernier carte blanche de poursuivre avec plus de détermination son compagnonnage avec le Président Macky Sall.







Ainsi, dans tous les discours qui se sont succédé, les intervenants emboucheront la même trompette : celle de soutenir le Chef de l'État et de l'accompagner à dérouler son programme. Ils confieront au leader de ALSAR tout le satisfecit qu'ils ont de le voir aux côtés du Président Macky Sall qui, disent-il, " n'a manqué à aucun de ses engagements vis-à-vis des Sénégalais qui lui ont réaffirmé, en 2019, leur confiance et leur fidélité, conscients du fait qu'il développe depuis 2012 des programmes structurants engageant le Sénégal sur la voie de l'émergence. "Racine Sy et ses militants de marteler définitivement leur ancrage à la politique du Président de la République avant de signaler qu'ils sont parfaitement en phase avec tout ce qu'il fait depuis 2012...