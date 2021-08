ALIOUNE SARR NOTRE CHOIX ! Alioune Sarr, le choix des populations du Diobass et candidat naturel de la coalition Benno Bokk Yaakaar aux élections locales de 2022. (Par Mbaye Sène)

Suite à la sortie calomnieuse et mensongère d’un groupuscule de vendeurs d’illusion, le devoir d’éclairer les lanternes s’impose en vue d’édifier l’opinion publique locale et nationale. La Coalition Benno Bokk Yaakaar de Notto Diobass a toujours fait l’objet de bel exemple de compagnonnage entre les différentes entités qui la composent grâce au bon management du responsable de cette dernière, en l’occurrence le Maire Alioune SARR.



Malgré les coups bas souvent orchestrés par ces soi-disant responsables de partis ou de mouvements politiques, à la fois opportunistes, ingrats et égoïstes. Le Coordonnateur Alioune SARR a toujours été à la hauteur pour les supporter, malgré leur inutilité dans le dispositif de cette Coalition.



L’AFP, à travers son leader, a toujours été un exemple de générosité et de bonne conduite contrairement à ces entités qui n’ont jamais été sincères dans la collaboration. Ces derniers n’ont jamais joué un franc jeu au sein de cette coalition. C’est à cet effet que je démentirai, sans répit, leurs fausses allégations, laissant croire qu’ils soutiennent le Maire Alioune SARR depuis 2009.



C’est totalement faux !



Cette bande de politicards, s’identifiant à la coalition BBY n’a jamais posé un acte en faveur de la consolidation de cette coalition. Ils passent tout leur temps à orchestrer toutes formes de complot tendant à éliminer politiquement le Maire Alioune SARR au niveau local et national.



En 2009, cette même bande de manœuvriers politiciens sans scrupules, dépourvues de programme de campagne convaincant pour gagner la confiance des populations, s'adonnant à une propagande mensongère, versant des insanités sur sa personne pour ternir son image.

En 2014, toutes ces tentatives précitées ont été répétées, mais en vain.



Ainsi, je voudrais vous faire savoir que la stratégie de « l’insignifiant faux héros » ne marchera point chez les populations diobassoises qui savent trier consciemment les bonnes graines parmi les différentes composantes de leurs ressources. Quand l’insignifiant veut se faire un nom, il s’attaque au champion. Mais peine perdue cela ne passera pas.



Je suis persuadé que toutes vos tentatives de nuisance en la personne du Ministre- Maire Alioune SARR seront vaines car il a su convaincre les populations du Diobass de par un bilan positif, satisfaisant et palpable.

Je viens, à nouveau, d’appréhender le sens de cette assertion qui dit en substance que l'ennemi, dans un groupe majoritairement médiocre, est celui qui émerge.



Ce qui s’est nettement traduit ce dimanche, 22 août 2021, lors d’un point de presse tenu par une bande de ratés politicards racontant des balivernes pour tromper l’opinion publique.



Je me priverais de citer les noms de ces insignifiants politicards afin d’éviter de leur offrir la moindre occasion de se promouvoir. Mais je vous dirais, regrettés cadavres politicards que vous avez manqué à jamais, la perche qui vous a été tendue en vue d’écrire, ensemble avec le vaillant travailleur, en l’occurrence le Ministre- Maire Alioune SARR, les belles pages de l’histoire politique de notre terroir qui, éventuellement, servira de repère pour les générations à venir.



S’agissant du Vieux politicard, accusant irresponsablement le Ministre Alioune SARR d’avoir promu l’incompétence à la place du mérite, hélas pour toi, car tu ne fais que te caricaturer fidèlement. Ton passage éphémère de six mois à la tête d’une Direction nationale traduisant nettement ton incarnation du symbole de l’incompétence en est une parfaite illustration.



Vieux raté politicard, personne n’aura raison en te comparant avec le Ministre Alioune SARR qui a fait neuf (9) bonnes années couronnées de succès dans le gouvernement.



Par ses compétences avérées, l’homme de confiance de son Excellence Monsieur le Président de la République a su traduire en acte, la vision du chef de l’Etat contrairement à toi qui fait la honte du Diobass de par ton incompétence et ton irresponsabilité. Ce qui lui a d’ailleurs valu les félicitations et encouragements de Son Excellence, Monsieur le Président de la République Macky SALL lors du congrès d’investiture de l’AFP tenu le 24 février 2019, à Ngor Diarama. A cette occasion, le Président de la République Macky SALL, devant le Président Moustapha NIASS, a vivement félicité le Ministre Alioune SARR pour sa compétence, son humilité et son excellent travail qui a été remarqué dans l’exécution des différentes tâches qui sont à ses charges.



Vieux politicard, depuis 1986, Notto Diobass, jadis Communauté rurale et aujourd’hui Commune a toujours été l’objet en cours pour plusieurs fils du Diobass y compris toi. Pourtant, plus instruit que ceux qui ont été choisis de cette époque jusqu’ à nos jours, tu n’as jamais eu la moindre occasion de diriger cette collectivité car tu n’as jamais fait preuve d’aucune confiance à l’endroit des populations. Vieux politicard, si tu étais un saint esprit, croyant au destin, tu te contenterais d’accompagner le Choix du Diobass- Alioune SARR, l’incarnation des valeurs et vertus de nos ancêtres diobassois, afin de mettre dans la corbeille les sales pages de ton vécu politique politicien garni de souvenirs d’incompétence de malhonnêteté.



Regretté raté politicard, nous n’avons pas encore oublié ta tentative de trahison aux élections municipales de 2014.

Vive Monsieur le Maire SARR, leader incontesté de la Coalition BBY de Notto Diobass !

Vive le candidat naturel d’une population consciente !

Vive la jeunesse !





Mbaye SÈNE, Secrétaire politique des jeunes de l’AFP Section Notto Diobass et Secrétaire général des Élèves et Étudiants du Progrès (ANEEP- Notto Diobass)