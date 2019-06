ALIOU, L'HABIT NE FAIT PAS LE MOINE, LE CORAN NE FAIT PAS L'IMAM

Aliou Sall tout de blanc vêtu faisant tourner le livre saint semble vouloir jouer sur la sensibilité religieuse pour se blanchir ! Piètre prestation ! Il oublie que sa parole et celle de son frère de président ne valent plus rien. N'avait-il pas dit qu'il n'allait jamais démissionner ? N'avait-il pas menacé de porter plainte contre la BBC ? Pourquoi démissionner alors s'il n'a rien à se reprocher ? Comment s'est-il retrouvé comme employé de Timis avec un salaire de 25.000 dollars par mois et qui ne seraient pas DECLARÉS aux impots ? Quand est-il de la société AGRITRANS qui a la magie de transformer le pétrole en blé et pour laquelle Hamidou KASSE a formellement reconnu qu'elle a reçu 250.000 dollars pour une consultance dans le domaine agricole ?



Il se contente de jurer sur le Coran seulement au lieu de poursuivre la BBC. Non Aliou ! Ne vous limitez pas à jurer mais il faut vous rendre à la justice de votre pays. Khalifa Sall avait bien juré devant Dieu et devant les hommes qu'il n'a jamais touché à l'argent du contribuable senegalais et pourtant cela n'a pas empêché votre frère de Président de l'emprisonner et vos amis de l'APR de s'acharner sur personne. Il doit rire sous cape du fond de sa cellule à Rebeuss. Dieu est trop juste. Si jurer sur le Coran suffisait, les prisons ne seraient pas pleines.Toute cette mise en scène soigneusement préparée ne passera pas. La clarté et la transparence dans la gestion de nos ressources naturelles est une exigence du peuple sénégalais tout comme le recouvrement des nos avoirs pétroliers et gaziers, la renégociation de tous les contrats pétroliers et gaziers, la declassification du rapport de l'IGE et la mise à disposition de tous les fautifs à la justice.



Votre démission-theatre et tout ce qui pourrait en suivre comme dilatoire, ne peuvent nous distraire.



La bataille continue !



Abass FALL



COORDONNATEUR PASTEF DAKAR