ALERTE / Marché Castors : Cet individu appelle à l’affrontement et incite les commerçants à la violence.

Il dit s’appeler Ameth Thiaw , natif de Réfane et grossiste au marché de Castors. Ce jeune appelle les commerçants, déplacés, pour les besoins du nettoiement de leur lieu de travail, à lancer des pierres aux autorités et aux travailleurs chargés de l’exécution de cette tâche. Mieux, il appelle à envahir le terrain de Castors avant de s’en prendre aux autorités municipales et étatiques.

Cette déclaration faite dans une vidéo virale qui circule sur la toile doit alerter les autorités judiciaires car devenant une menace.

Les autorités doivent prendre leurs responsabilités avant que l’irréparable ne se produise à Castors.

Nous y reviendrons.