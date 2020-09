AKoncity: Le rappeur sénégalo-américain à Médina Baye

Le rappeur Sénégalo-américain a été aperçu ce jeudi à Médina Baye. Et selon nos informations, Aliou Badara Thiam était venu solliciter des prières à l'endroit de la famille de Mawlana Cheikh Al Islam pour la bonne réussite de son projet dénommé "Akoncity".

Il a été reçu par le porte-parole, Cheikh Mahy Aly Cissé avant de se rendre à la grande mosquée pour se recuillir au mausolée de Cheikh Al Islam El Hadj Ibrahima Niass Baye et enfin visiter l’institut islamique Imam Assane Cissé et le daara de Zeyda Poubra Cissé...