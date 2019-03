AÏSSATOU CISSOKHO CAMARA du PS : « J’avais pris l'engagement ferme de démissionner de mon poste de député si jamais le Président Macky Sall perdait Diamaguène/Sicap Mbao »

Se confiant à Dakaractu au lendemain de la proclamation des résultats provisoires par la Commission nationale de recensement des votes, le député Aïssatou Cissokho Camara, et par ailleurs, membre du secrétariat du Parti socialiste révèle avoir pris l'engagement ferme de démissionner de son poste de député si le Président Macky Sall venait à perdre la commune de Diamaguène/ Sicap Mbao



" Nous attendions plus que 58.27%. Nous attendions au moins 65% des suffrages valablement exprimés. Certes 58%, c'est bon, mais s'est petit pour moi. " La députée socialiste Aïssatou Cissokho Camara qui évalue le scrutin, confie qu'elle avait pris l'engagement ferme devant ses militants et « amis » de démissionner de son poste de député si le Président Macky Sall venait à perdre Diamaguène/Sicap Mbao. Selon elle, ils ont tout donné pour faire gagner le candidat de la coalition BBY dans cette commune en vulgarisant auprès des populations les réalisations du président de la République. Mieux, nous avons mis personnellement beaucoup de moyens pour mettre toutes les chances du côté de notre candidat », révèle la députée. " Nous n'avons ménagé aucun effort pour que le Président Macky Sall gagne encore Diamaguène Sicap Mbao et c'est chose faite. Maintenant on appelle tout le monde à s'unir autour de l'essentiel qui est de travailler pour le développement du Sénégal.