AIR SÉNÉGAL / Aliou Sall précise que Philippe Bohn a déposé une lettre de démission et que son remplacement n'est pas lié à l'histoire de l'aéronef réputé loué.

Directeur Général de la Caisse des Dépôts et Consignations, propriétaire unique d'Air Sénégal, Aliou Sall n'a pas manqué de lever un coin du voile sur le départ du Français Philippe Bohn de la tête de la compagnie aérienne Sénégalaise. Invité du Grand Jury de ce dimanche, Mr Sall a tenu à préciser que '' Philippe a écrit une lettre de démission '' et que ''le Conseil d'administration a, automatiquement, pris une décision importante en nommant Ibrahima Kâne ( un homme du sérail) à la tête de la compagnie Air-Sénégal.''



Aliou Sall de préciser, par ailleurs, que le nouveau Directeur d'Air Sénégal aura deux défis à relever principalement. Ces défis sont, dit-il, celui '' de la restructuration financière et celui organisationnel, de management '', non sans rappeler que '' Air Sénégal est organisé suivant un manuel de procédures. '' Il confiera, en passant, que '' le poste de secrétaire général de la compagnie a été supprimé pour plus d'efficacité '' et que le départ de Philippe Bohn et son remplacement '' arrivent à un moment où l'entreprise doit changer de cap '' avec l'acquisition déjà bouclée de 4 aéronefs. '' Parlant toujours d'avion, Aliou Sall de marteler pour que nul n'en ignore, que ''la question de la location d'un aéronef liée au départ du Français est fausse. ''

Pour ce qui concerne la Caisse de Dépôt et des Consignations, le maire de Guédiawaye freinera les spéculations par rapport au budget de la Caisse qu'il estime à 150 milliards Cfa. '' Nous sommes totalement loin de ce que les gens peuvent penser en terme de liquidités... ''

