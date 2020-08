AIDE ALIMENTAIRE : Le Japon appuie le Sénégal avec 5.338 tonnes de riz d'une valeur d'un milliard.

Le ministre du Développement Communautaire, de l'Equité sociale et Territoriale, Mansour Faye a présidé, en presence de l’Ambassadeur Tatsuo Arai, la cérémonie officielle de réception de l'aide alimentaire japonaise consentie à la République du Sénégal au titre du KR 2018 ce jeudi 20 août 2020, à la sphère ministérielle de Diamniadio. 5 338 tonnes de riz, d'origine Américaine et Japonaise, pour une valeur globale d'environ un milliard de francs CFA soit l'équivalent de trois cent cinquante millions de Yens japonais ont été octroyés à l'Etat du Sénégal par le Japon, selon le ministre Mansour Faye.



Ce don est destiné à la vente sur le marché national et les recettes seront versées au Trésor Public pour alimenter le fonds de contrepartie de l'Aide Alimentaire. Grâce à cet outil de financement, d'importantes activités du Gouvernement pourront être réalisées notamment des rencontres internationales comme les éditions du Forum Paix et Sécurité en Afrique, la mise en place d'un système d'information et de Gestion (SIGICMU) à l'agence de la couverture maladie universelle (CMU) et la requête en instance pour l'accompagnement du MDCEST.



En outre, Mansour Faye informe d'une requête de prélèvement d'une quantité de 1 500 tonnes pour renforcer le stock national de sécurité alimentaire a été acceptée par le gouvernement du Japon. Le ministre du Développement Communautaire, de l'Equité sociale et Territoriale a, par ailleurs saisi cette occasion solennelle pour magnifier le dynamisme des relations de coopération Sénégalo-japonaise qui ne cessent de se raffermir...