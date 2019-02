AÏDA GAYE (Ex-députée ) : ' À Mbacké, le stock de cartes d'identité non encore retirées est immense. Rassembler des personnes c'est bon, mais... "

La pression est forte chez l'ancienne députée libérale de Touba. Aïda Gaye digère mal que plus de 18 000 cartes d'identité souffrent encore dans les commissions de distribution, alors que les rassemblements refusent du monde. Consciente que certains leaders sont en train de piocher dans de l'eau, la responsable politique, depuis quelques moments souteneur du Président Macky Sall, déclare urgente la mise en selle d'un plan de communication pour inviter les populations à aller récupérer leurs documents. Nous avons demandé à nos jeunes militants de dérouler une opération de sensibilisation. C'est bon de rassembler des foules, mais cela ne sert à rien si ces personnes n'ont pas à portée de main leurs cartes d'identité. Nos savons que Touba a définitivement basculé et qu'il faudra gagner avec une très grande marge. Sans carte d'électeur, ce ne sera pas possible. ''





L'honorable députée de saluer le soutien de Sokhna Aïssata Tall Sall au Président Macky Sall, estimant que la mairesse de Podor a compris que '' les réalisations du chef de l'État étaient suffisamment parlantes pour qu'il soit opportun de lui octroyer un second mandat. ''