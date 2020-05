AID EL FITR : Malick Gakou souhaite bonne fête à la communauté musulmane et prie pour l’éradication de la Covid-19.

Bonne fête de l'Eïd El Fitr à la Ummah islamique. À cette occasion où nous espérons bénéficier de la grâce du Tout Puissant, prions pour l'éradication définitive de cette pandémie à Covid-19. A cet égard nous en appelons à notre responsabilité individuelle et collective pour la sauvegarde des intérêts supérieurs de la nation et la perpétuation de la grandeur de notre peuple face aux périls et menaces qui secouent la planète entière. Cela passe nécessairement par le renforcement et la consolidation de l'unité nationale pour le triomphe de la République.



Dewenaty!



Eïd mubarack!







MALICK GAKOU



Président du Grand Parti