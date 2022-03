AIBD : une ancienne ministre Guinéenne se dit victime d’agression de la part d’un policier sénégalais

Première femme ministre de l'Économie et des Finances en République de Guinée e 2015 à 2018, Maladho Kaba, a annoncé sur le réseau twitter avoir été agressé par un policier sénégalais à l’aéroport International Blaise Diagne de Dakar. Les faits se seraient déroulés ce week-end à Dakar. Selon le témoignage de Mariam Tendou Kamara Directrice Générale de l'agence Baantou, et membre fondatrice du groupe de réflexion et d'influence des femmes (GRIF), l’homme de tenu aurait même levé la main sur l’ancienne ministre. En effet, citée par la Web Tv Guinéenne « 224 Infos », elle trouve « absolument inacceptable et inconcevable qu'un officier en uniforme en plein exercice de ses fonctions fasse subir de tels actes ». Elle témoigne et trouve inconcevable quel que soit les échanges de parole, de lever la main ou violenter une passagère écrit le site. Nos tentatives d'entrer en contact avec le Commissaire spécial de l'AIBD pour vérifier cette information sont restées vaines pour le moment.