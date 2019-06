AIBD : le gestionnaire de l’aéroport ouvre des espaces pour enfants

LAS (Limak-Aibd-Summa), gestionnaire de l’aéroport travaille de façon permanente pour l’amélioration de la satisfaction des passagers. C’est ce qui motive les enquêtes de satisfaction clients menées souvent pour recueillir les avis des passagers et autres usagers de l’aéroport. D’ailleurs après seulement 100 jours de fonctionnement, la première enquête a eu lieu sur la satisfaction des services offerts aux passagers et aux compagnies aériennes. Dans cette même optique d’amélioration de ses services, le gestionnaire de l’aéroport a déployé depuis septembre 2018, 79 Smiley box intelligents au niveau des endroits clés de l’aéroport, pour recueillir l’impression de ses usagers tout au long de leur parcours avant d’embarquer, une première du genre en Afrique.





De ces enquêtes, il est ressorti une demande des passagers relative à l’installation d’espaces pour enfants. La cérémonie officielle de l’ouverture de ces espaces a eu lieu ce jeudi après-midi. Ils sont au nombre de quatre au niveau de l’embarquement de l’aéroport Dakar Blaise Diagne. Le directeur général de LAS, Xavier MARY en face de quelques invités pour la cérémonie a soutenu qu’il s’agit d’un plus pour le passager car pour lui, « client satisfait égale aéroport performant » et que « les témoignages positifs des passagers sont importants pour l’aéroport ».



Du côté des compagnies aériennes, on retient une ouverture d’espaces qui vient à point nommé avec les grands départs pour les vacances. Des compagnies qui espèrent d’autres initiatives de la part du gestionnaire de l’aéroport pour « mettre les passagers à l’aise ».