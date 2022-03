AIBD/Securiport : la Direction réfute les allégations de discrimination et annonce l’ouverture d’une enquête dans ce sens au sein de l’entreprise

Les employés du groupe de sécurité aéroportuaire américain, Securiport Sénégal affiliés au Syndicat des Personnels des Activités Aéronautiques du Sénégal (Synpaas) de l’Aéroport International Blaise Diagne (AIBD) avaient tenu le 23 février, une rencontre avec la presse pour dénoncer certains manquements dans leur entreprise. Ils avaient notamment cité une « discrimination raciale, professionnelle et salariale au sein de l’entreprise ». Des accusations excessives selon la Direction de l’entreprise qui réfute également le chiffre d’affaires de 75 Milliards de FCFA annoncé par les travailleurs.

Estimant être comme toutes les entreprises d’ailleurs frappée par la conjoncture avec la détérioration du contexte économique et social provoqué par la pandémie du Covid-19, la Direction estime qu’elle a toujours tenu à prioriser une atmosphère de dialogue et de concertation avec l’ensemble de ses effectifs. Aussi sur les allégations de discrimination professionnelle, elle a annoncé l’ouverture d’une enquête interne. Elle a cependant regretté pour finir « que des dissensions internes qui sont le propre de toute organisation professionnelle qui vit et grandit soient jetées sur la place publique de manière nominative tout simplement pour stigmatiser l’entreprise ».