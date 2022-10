AIBD S.A : Le directeur général Abdoulaye Dièye entame une série de visites dans les différents services de son département.

Abdoulaye Dièye n'aura pas observé de temps de grâce à la tête de la direction générale de AIBD S.A. En effet, le nouveau directeur général de l'aéroport international Blaise Diagne a entamé une série de visites chez les acteurs de la plateforme aéroportuaire, 24 heures après sa prise de fonction officielle. Cette démarche a pour but de favoriser un climat de dialogue et de bonne collaboration pour la réussite de la mission qui lui est assignée par le chef de l'État Macky.

« Nous voulons être en phase avec les acteurs. Nous sommes là pour leur montrer notre disponibilité et notre engagement à continuer les acquis de notre prédécesseur, mon frère Doudou Ka. Nous sommes engagés à continuer cette belle aventure. Je suis en mission commando pour relever les défis et l’équipe est très engagée. Les acteurs ont donné leur mot d’ordre pour m’accompagner », a renseigné Abdoulaye Dièye.

Le Directeur Général qui avait à ses côtés les deux Directeurs Généraux adjoints, Cheikh Thiam et Cheikh Diouf respectivement chargés de la qualité et des aéroports régionaux, des directrices exécutives, Yaye Khady Diouf ( Fonctions Supports) et Aïda Seck Ndiaye (Chargée de l’unité de gestion de la stratégie hub aérien), du Directeur de l’Innovation, de la communication, des partenaires et de la Responsabilité sociétale d’entreprise (Rse), le Dr Kaly Niang.

La délégation a été reçue par le Secrétaire général de la Haute autorité des aéroports du Sénégal (Haas), le Colonel François Sambou, du Commissaire de l’aéroport, Abdou Lèye, le Directeur général de Servair et celui de 2As et leurs collaborateurs dans la journée du mercredi 19 octobre.

Le nouveau directeur et sa délégation ont poursuivi les visites le jeudi.

Ils ont été reçus au bureau des Douanes par le colonel Ndiaga Guèye, à la Subdivision des douanes par le Colonel Chérif El Khoutoub Guèye et à LAS (Limak-Aibd- Summa) par le Directeur Général, Askin Demir.

Au terme de ces visites, Abdoulaye Dièye s’est réjoui de l’accueil chaleureux qui lui a réservé. Il a aussi salué l'esprit de communion qui a marqué ses échanges avec les travailleurs de AIBD S.A...