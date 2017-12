AIBD : La direction des Douanes met un dispositif opérationnel pour la mise en production effective de la nouvelle infrastructure aéroportuaire.

La direction générale des Douanes, consciente de ses missions et des exigences de simplification et de facilitation des procédures, en partenariat avec l’Etat et la direction générale de l’AIBD, a mis un dispositif opérationnel pour la mise en production effective de la nouvelle infrastructure aéroportuaire. Le Bureau et la subdivision des Douanes est ainsi à la disposition des usagers du nouvel aéroport pour toutes formalités douanières et informations complémentaires.