AIBD / Conflit avec le Copis : Le PCA de LAS entame des négociations, la plateforme reporte sa manifestation initialement prévue ce lundi...

Suite aux articles publiés dans la Presse, et aux interventions dans les médias attestant des problèmes entre des Partenaires de la Plateforme aéroportuaire, le Président du Conseil d’Administration de LAS, après avoir discuté avec l’ensemble des parties prenantes du conflit, a trouvé un accord d’entente autour d’une consultation et d’échanges approfondis, pour une résolution diligente de toutes les questions que posent les relations entre LAS et ses Partenaires sénégalais de la Plateforme.



Il compte, à cet effet, tenir cette rencontre en début de semaine prochaine. Il a obtenu de la part du COPIS un report de sa manifestation initialement prévue ce lundi 16 septembre, à une date ultérieure, pour permettre la poursuite des négociations déjà

entamées.



Dakar, le 15 septembre 2019