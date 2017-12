AIBD : Air France n'a pas boycotté

Ceux qui disaient que des compagnies dont Air France auraient décidé de boycotter l’Aéroport international Blaise Diagne (AIBD) doivent revoir leurs propos. À preuve, hier, après Transair, première compagnie, à se poser sur le tarmac, d’autres compagnies sont arrivées à Diass. C'est le cas justement de Air France qui est arrivée à 20 heures 25 après Air Burkina, RwandAir, Ethiopian, Sen Brussels, Turkish, Asky...

Après Air France, les vols de Corsair, Tunisair, Ibéria, Air Ivoire et Air Algérie sont arrivés à AIBD le plus normalement du monde. Bref, tout cela pour dire que les plus folles rumeurs qui ont entouré le lancement de l’aéroport relèvent désormais de la pure invention !