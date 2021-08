AG élective FSF : Le CNOSS rejette toute forme d'ingérence et évoque une mission d'accompagnement.

"Le CNOSS n'a pas de candidat..." Telle est la réponse qui a été servie par le vice-président du comité national olympique et sportif (CNOSS.) Ce samedi, lors de l'assemblée générale élective de la fédération sénégalaise de football (FSF), Issa Mboup a apporté des clarifications sur le rôle et la présence du CNOSS dans le processus électoral.



Rejetant toute forme d'ingérence, il fera comprendre que le comité national olympique a pour vocation un encadrement et un accompagnement des associations sportives entre autres missions.



Notons que le comité de défense du football sénégalais (CODEFS) avait évoqué une supposée ingérence du ministère des sports et du CNOSS dans la désignation du prochain président de la FSF...