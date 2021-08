AG élective FSF : Journée décisive dans le duel Senghor/Touré, le CICAD de Diamniadio sous bonne surveillance...

Après l'élection de Mohamed Djibril Wade pour assurer la gestion de la Lligue Sénégalaise de Football professionnelle et la réélection de Abdoulaye Sow à la tête de la Ligue de football amateur, c'est au tour de la Fédération sénégalaise de football de connaître son prochain président. Un duel très attendu entre le président sortant, Augustin Senghor et son challenger, Mady Touré.



Si les pronostics penchent en faveur du premier vice-président de la confédération africaine de football (CAF), le suspense reste réel pour ces échéances aux enjeux divers...



Une assemblée générale élective qui se déroulera toute la journée de ce samedi, au centre international de conférence Abdou Diouf (Cicad.) Dans un contexte extrêmement tendu, avec les nombreuses péripéties qui ont émaillé la campagne, le dispositif sécuritaire a été sensiblement renforcé avec une forte présence des forces de l'ordre.



En effet, en guise de protestation les proches et membres de l'ASC Thiossane que dirigeait feu Samba Sarr ont déjà mené des manifestations au Cicad. En plus de la volonté affichée par la plateforme AAR Sunu Football de tenir un sit-in lors de cette AG, pour protester contre le 4ème mandat d'Augustin Senghor et exiger une enquête sur la mort de Samba Sarr.