AG des cadres de BBY : le ministre du PSE Cheikh Kanté délivre un cours magistral sur l'économie et la croissance

Présent à l'assemblée générale des cadres républicains qui se sont réunis ce jeudi 6 décembre 2018, le docteur cheikh Kanté, en sa qualité de ministre chargé du suivi du PSE et invité du Ccr, s'est livré à un véritable cours magistral. Le concept "d'émergence" a été ainsi disséqué par M. Kanté devant les cadres républicains venus nombreux assister au lancement officiel des cartes membres de la Ccr. Selon lui, il n’y a aucune définition exacte de l'émergence que ce soit au niveau des annales de l'ONU ou de celles de la Banque mondiale. "A travers le PSE, le président Macky Sall a fait un choix entre une croissance timorée entre 3 et 4% et une croissance forte entre 7 et 8%", fera-t-il savoir.