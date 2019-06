AG de la MEC de la Chambre de Commerce de Kaolack : Serigne Mboup milite pour la création d'une Banque de Kaolack en faveur des entreprises et des populations.

L'assemblée générale ordinaire annuelle de la Mutuelle d'Epargne et de Crédit de la Chambre de Commerce de Kaolack ( MECCCIAK), s'est tenue ce dimanche 30 juin 2019.



Lors de cette rencontre, le président de la CCIAK, Mr Serigne Mboup, a invité les opérateurs économiques à participer pleinement à la gestion de leur cité ( Kaolack) afin de jouer les grands rôles. C'est dans cet ordre d'idées qu'il a fait un plaidoyer pour la création d'une Banque de Kaolack. " Des réflexions sont en cours pour dégager et éclairer l'avenir de notre institution de microfinance. Et aussi une future Banque de Kaolack en faveur des entreprises et de la population est à l'étude".



La Mutuelle d'Épargne et de Crédit de la chambre de commerce de Kaolack elle, a été créée en 2002 à l'initiative des opérateurs économiques de cette institution consulaire. " Au 31 décembre 2018, le sociétariat comptait 4 231 membres dont 3 245 personnes physiques et 986 personnes morales. Ainsi, de 2002 à 2018, la mutuelle a accordé plus de 3 milliards 600 millions de crédit à ses clients. De 2016 à 2018, l'épargne de ses membres s'apprécie en moyenne à 135 181 851 francs CFA…"