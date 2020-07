AG constituve / Union nationale des footballeurs professionnels du Sénégal : Les Locaux contre-attaquent et mettent sur pied un syndicat.

Défendre leurs intérêts communs et assurer la pérennité de leurs emplois en tant que professionnels du football telle est la volonté des joueurs Locaux sénégalais. Pour ce faire, les acteurs concernés se sont réunis ce samedi après-midi dans un cadre privé pour y tenir leur Assemblée Générale Constitutive.



Un événement rehaussé par la présence massive d'anciens footballeurs internationaux qui ont marqué leurs temps. On peut citer parmi eux : Roger Mendy, Yatma Diop, Amadou Diop "Boy Bandit", El Hadj Diouf, Ferdinand Coly ou encore Séga Sakho. Tous venus applaudir, mais surtout encadrer la nouvelle génération de footballeurs locaux à l'initiative de cette union syndicale.



C'est ainsi que de l'Union Nationale des Footballeurs Professionnels du Sénégal (Unfps) s'est dotée d'un bureau qui a été unanimement validé. Dès lors, Lamine Mboup a été désigné Secrétaire Général de l'Unfps dont le président d'honneur n'est autre que le doyen Yatma Diop. Cette organisation syndicale s'est d'ailleurs affilée à la Cnts / Fc dont le représentant Cheikh Diop était présent, s'est dit résolue à soutenir l'association dans ses quêtes futures.



Au Sénégal, les salaires moyens des footballeurs professionnels varient entre 75.000 et 250.000 FCFA des sommes pour le moins dérisoires, sans compter la précarité qui règne au sein de la majorité des clubs professionnels qui éprouvent d’énormes difficultés de trésorerie. Une manière de dire que la liste des revendications risque d'être longue...



Les membres du bureau :



• Président d’honneur : Yatma DIOP

• Secrétaire Général : Lamine MBOUP

• Secrétaire administratif : Moussa FAYE

• Trésorier : Abdoulaye DIOP

• Secrétaire chargé des revendications : Ngalla NDIAYE

• Secrétaire chargé des relations extérieures : Racine KANE

• Secrétaire chargé de l’organisation : Ousseynou NDIAYE

• Secrétaire chargé de l’éducation et de la formation : Ablaye DIAGNE

• Secrétaire chargé des jeunes sportifs : Roger MENDY

• Secrétaire chargé du comité des femmes : Salimata CISSOKHO

• Secrétaire chargé des affaires juridiques : Abdoulaye FALL

• Secrétaire chargé de la communication : Abdoulaye SOUMARE

• Secrétaire chargé de la propagande : Ibrahima SARR