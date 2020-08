AG Stade de Mbour : « Le président doit être apolitique.. Les Mbourois doivent le refuser... Je ne fais pas partie de ceux qui comptent se servir de l'équipe... (Moussa Mbaye, DC MAER) 

L'Assemblée générale du Stade de Mbour va se tenir ce 12 septembre. Pour rappel, le président du Stade de Mbour avait rendu sa démission, et depuis lors, le Stade de Mbour est géré par intérim. La perspective de l’assemblée générale commence du reste à occuper les espaces de causerie. Parmi les trois candidats annoncés, Dakaractu Mbour a rencontré l'un d’entre eux, le directeur de cabinet du ministre de l'agriculture, en l’occurrence Moussa Mbaye.



Dans notre entretien, l'inspecteur du trésor de fonction a étalé son projet et affirmé son souhait de faire du Stade de Mbour un club fort. "Le Stade de Mbour a toutes les potentialités pour réussir, mon équipe et moi sommes prêts à faire tout pour que cette équipe soit au top... Je suis apolitique et les mbourois ne doivent pas accepter que le président du Stade de Mbour fasse de la politique... Le Stade de Mbour manquait d'organisation", martèle le candidat Moussa Mbaye.

Ce dernier d'appeler à la retenue les mbourois, particulièrement les supporters de tout bord, et d’éviter les dérapages...