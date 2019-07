AFRIQUE DE L’OUEST : Air Sénégal se développe dans la sous-région...

Air Sénégal poursuit son développement en Afrique de l’ouest en ouvrant des vols vers Ouagadougou (Burkina Faso) et Niamey (Niger), au départ de l’Aéroport International Blaise Diagne de Dakar.

Depuis le 1er juillet, Ouagadougou est desservie à raison de 6 vols par semaine (tous les jours sauf le dimanche) en Airbus A319 bi-classes (12 sièges en classe affaires et 108 sièges en classe économique).

Quant à Niamey, elle est désormais reliée à Dakar grâce à trois vols hebdomadaires, les lundis, mercredis et vendredis, toujours en Airbus A319 configuré en bi-classes.