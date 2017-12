AFFAIRE ZIRCON DE LA CASAMANCE : LE MINISTRE DES MINES ET DE LA GÉOLOGIE RASSURE LES POPULATIONS

Profitant de l’ouverture de l’Aibd ,le Ministre des Mines et de la Géologie Sophie Gladima Siby ,la native de Joal Fadiouth a réservé sa première sortie depuis qu’elle est à la tête de ce département à une société logée dans la petite côte dénommée « Sénégal Mines ».

Pour cette dernière, il faut faire comprendre à la face du monde qu’il n’y a pas que la pêche et le tourisme dans le département de Mbour, mais dans le sous sol de la petite côte, il y a des richesses, ce qui fait de Mbour un pôle d’attraction économique.

Abordant la question du zircon dans le sud du pays, elle rassure les populations de ces localités. « Comme tout autre problème, il faut le poser sur la table et en discuter. « Tant que nous ne trouverons pas de solutions, nous continuerons jusqu'à avoir une solution à l’amiable. Nous avons commencé les négociations avec les populations sur instruction du Président Macky Sall. On ne peut rien faire là- bas sans l’aval des populations car on ne fait rien contre les populations, on n’exploite rien contre les populations. Ensuite, on va essayer de trouver les voies et moyens pour l’exploiter. Si ce n’est pas le cas, on essaiera de voir avec la société comment faire, mais je pense qu’on n’en arrivera pas là », a indiqué le Ministre.

Par ailleurs, le Ministre affirme que le Sénégal a l’ambition de se positionner dans le marché mondial des mines. « Aujourd’hui, on sait que l’Afrique est maintenant la porte d’entrée surtout pour les ressources naturelles. Donc, le Sénégal aujourd’hui cherche à gagner le marché international, donc les produits qui sont issus de ces mines ».