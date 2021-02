AFFAIRE Sweet Beauté- Accusée d’avoir joué un rôle dans le transport de Adji Sarr : Me Dior Diagne dément et annonce une plainte

L’avocat Me Dior Diagne est en colère. Pour cause sur les réseaux sociaux elle a été présentée comme celle qui a permis « la circulation de Adji Sarr et ses acolytes en plein couvre-feu et qui a rédigé la plainte à 1h du matin ». Les mêmes accusateurs indiquent que, jusqu'à hier, la dame Adji Sarr était cachée dans son domicile. Pour Me Dior Diagne tout cela n’est qu’un tissu de mensonges et annonce avoir déposé plainte. Voici son communiqué.