AFFAIRE PETROTIM - « Mallettes d’argent destinées aux patrons de presses » : Le journaliste présente ses excuses, avoue être induit en erreur et promet de se livrer à la DIC.

Dans sa livraison du jeudi 27 Juin 2019, «l’Exclusif» a publié un article parlant de «mallettes de 15 à 25 millions proposées ou remises à des patrons de presse ou de grandes plumes par Farba Ngom pour stopper une certaine communication sur le scandale du pétrole».Suite à cela, ce dernier a porté plainte. Le journal se désole d’une telle situation avec toutes les conséquences que cela entraîne déjà et regrette la publication d’un tel article basé sur des informations d’une source habituelle et qui, vraisemblablement, relève plus d’allégations sans fondement et de la manipulation. Jusqu’à preuve du contraire.Ainsi, la direction du journal présente ses excuses pour les désagréments causés à sa personne et certainement à ses proches. Il n’a jamais été dans les intentions de l’organe de nuire ou faire du tort mais livrer, la bonne information qui malheureusement, n’en aurait été pas une.Notre bonne fois aurait été abusée.D’ailleurs, l’on a plusieurs fois tenté de joindre Farba Ngom et envoyé des messages sur son téléphone tout en précisant recueillir ses impressions. Qu’à cela ne tienne! Le quotidien réitère ses sincères excuses au responsable politique et député Farba Ngom, aux lecteurs et à la presse nationale.Fait le dimanche 29/O6/2019L’ADMINISTRATEUR GENERAL