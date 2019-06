Abdoul Mbaye a pris l’option de la communication. L’ancien Premier ministre a fait le choix de livrer quelques secrets sur son audition à la Division des investigations criminelles (Dic) hier, dans le cadre de l’enquête sur le scandale présumé sur le pétrole sénégalais.

Sur son compte Facebook, le leader de l’Alliance pour la citoyenneté et le travail (Act) a résumé le procès-verbal qu’il a signé devant les enquêteurs.

Dans son compte rendu, il dit avoir démontré «qu’en attribuant des permis pétroliers au groupe de sociétés appartenant à Frank Timis, les autorités sénégalaises concernées ont causé de graves torts économiques et financiers à la nation sénégalaise».

Un post appuyé par les déclarations faites devant la presse, à sa sortie, hier des locaux de la Brigade des affaires générales (Bag) de la Dic.

«J’ai répondu à une vingtaine de questions et mis entre les mains des enquêteurs un document qui fait un peu moins de 100 pages et qui comporte mon témoignage avec tous les détails qui sont justifiés. Il m’était difficile de ne pas venir dire tout ce que je savais. Je précise que je ne suis pas dans une logique de dénonciation, mais dans une logique de restaurer les droits et de réparer les torts faits à la nation sénégalaise avec cette affaire d’attribution du permis pétrolier via Frank Timis à des sociétés comme Kosmos et Bp. Toutes les personnes concernées doivent répondre de leurs délits»

Seulement, sur les documents présentés aux enquêteurs, figurent les décrets qu’il avait contresignés et qui octroyaient le permis de recherches à Petrotim. Abdou Mbaye a réitéré les propos qu’il avait toujours tenus, selon lesquels il a été trompé en signant le décret d’approbation. Mais, sous le feu nourri de questions des enquêteurs, Abdoul Mbaye est devenu subitement amnésique, convoquant l’oubli. «Je n’ai plus souvenance des conditions particulières dans lesquelles j’ai signé ce décret», se cramponne-t-il.

Et malgré la patience et l’insistance des redoutables limiers de la Dic, l’ancien Premier n’a pas pu retrouver sa mémoire sur ce point.

Par contre, Abdoul Mbaye se rappelle bien avoir adressé une lettre au Président Macky Sall pour « attirer son attention sur des faits anormaux qui portent sur l’attribution de permis pétroliers à Petro-Tim ».

D’après lui, malgré le temps perdu, «il est encore possible de retirer les décrets, de remettre en question les attributions qui ont été faites à Kosmos et Bp et, surtout, de renégocier les contrats dans de meilleures conditions».



Source : L’Observateur.