AFFAIRE KHADAFI : Déballage à Paris contre les Wade et leurs «amis»

La sortie de Ziad Takkiedine, l’un des intermédiaires dans l’affaire des financements libyens qui vient d’ailleurs d’éclabousser le numéro II du Quai d’Orsay n’est qu’un petit signal. Selon les radars sensibles de Libération, un déballage monstre se prépare contre les Wade et certains de leurs amis dont Bernard Henry Levy dans le cadre de cette affaire. Pour être plus précis un grand média parisien est sur le coup. Et dites-vous bien que l’enquête de nos confrères, basée sur des témoignages inédits, risque de faire beaucoup de dégâts. À un de ces quatre...