AFFAIRE CHEIKH GADIAGA : Information judiciaire et mandat de dépôt requis

Comme nous l’écrivions, Cheikh Mbacké Gadiaga et Moïse Rampino sont mal barrés. Hier encore, ils ont bénéficié d’un retour de parquet pour la bonne et simple raison que le parquet a décidé d’ouvrir une information judiciaire et de requérir le mandat de dépôt. Un juge d’instruction sera désigné à cet effet aujourd’hui.