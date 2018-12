ADJA DIOR DIOP – L’égérie de l’APR reprend du service.

La grande dame, responsable politique de l’APR à Touba avait quitté ses camarades suite à des frustrations multiples. Étant restée au Mali suite à une longue maladie subite elle n’a pas vu l'ombre de l'aide d'une autorité de l’APR. Elle s'est soignée elle-même avec l’aide du Khalife Général des mourides, et elle avait ainsi décidé de ne plus toucher à la chose politique.



Cette dernière l’a rattrapée avec le médiateur personnel du candidat Boucar Diouf avec la complicité de Nicolas Menheim, et comme facilitateur Monsieur Babacar Bitèye (Président de l’Association sénégalaise de lutte contre le vol de bétail).



«Courtisée» par plusieurs leaders de l’opposition, elle a finalement décidé de rester aux côtés de Macky Sall. Avec elle, au moins 15.000 électeurs vont s'ajouter dans l'escarcelle de Macky Sall à Touba.