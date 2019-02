ADJA AÏDA SYLLA : « C'est consciente de la volonté du Président Macky Sall de développer Touba, que j'ai décidé de travailler pour sa réélection »

Coordinatrice de NDAM (Nouvelle Dynamique des Activités de Mobilisation), Sokhna Adja Aïda Sylla ne compte pas croiser les bras, alors que celui qu'il considère comme son fils est en train de parcourir le Sénégal pour solliciter une réélection.

Dans le cadre de ses activités politiques déroulées pour le compte de sa structure, la responsable politique est allée rendre visite aux populations de Keur Niang et décrocher le soutien de Serigne Abdourahmane Mbacké Afia. Sokhna Adja Aïda Sylla de regretter le fait que les personnalités politiques venues à la dernière heure dans le parti aient pour l'essentiel, occupé les postes de responsabilité au détriment des leaders de la première heure. Elle dédouanera le Président Macky Sall en dégageant d'emblée toute responsabilité de sa part.



Face à la presse, Serigne Abdourahmane Mbacké Afia s'engagera à inviter les populations à voter massivement pour le candidat Macky Sall, non sans oublier de souhaiter que les doléances exprimées ça et là soient prises en compte.