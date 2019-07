ADIE : Le ministre Ndèye Tické Ndiaye plaide pour une autonomisation de l'Agence

Depuis sa prise de fonction, le ministre de l'économie numérique et des télécommunications, Ndèye Tické Ndiaye Diop vient d'effectuer ce mardi 8 juillet sa première visite dans les locaux de l'Agence de l'Informatique de l'Etat (ADIE).

Une visite dont elle sort rassurée, grâce notamment à l’impressionnant dispositif numérique trouvé sur place.

''J'ai pu mesurer l'ampleur des missions de l'ADIE, mais surtout l'importance de l'agence dans le système, dans l'écosystème et le rôle qu'elle doit jouer pour l'atteinte des objectifs de la stratégie nationale'', a-t-elle confié.

En compagnie du directeur général de l'institution, Cheikh Bakhoum, le ministre a pu sillonner les différents départements de l'agence ainsi que le service digital.

''Aujourd'hui, il appartient à l'État dans le cadre du renforcement et de la modernisation de la fonction publique et de l'administration en général de passer par l'ADIE pour accompagner davantage l'agence'', dira-t-elle.

Ndèye Tické Ndiaye Diop d'ajouter que dans le cadre des procédures dématérialisées, un objectif de 500 procédures administratives est attendu d’ici l’horizon 2022. Les efforts effectués jusqu’ici sont une manière de magnifier la bonne vision du chef de l’État, Macky Sall qui a vu juste dans son ambition de faire du numérique un socle pour le développement économique et social du pays. Ainsi, rassurera-t-elle, avec l’apport de l’ADIE, l’objectif de créer 35.000 emplois d’ici 2025 conformément à la volonté du président de la République sera sans nul doute atteint.

Sous un autre registre, le ministre a donné des gages sur la mise en cohérence de la politique de l’État entre les différents ministères et dont le rattachement de l’ADIE au niveau du ministère de l’économie numérique illustre parfaitement la réalité.

Le déplacement du ministre, Ndèye Tické Ndiaye Diop a par ailleurs servi d’occasion pour tenir une réunion sur la revue sectorielle du ministère qu’elle pilote, mais également discuter d’une stratégie de communication qui entend mieux faire connaître les actions du gouvernement dans le secteur numérique.