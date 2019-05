ADAMA AÏDARA MBACKÉ (Chef du district sanitaire de Mbacké) : " La morbidité palustre est passée de 37% à -7% entre 2000 et 2019 chez nous! '

Mbacké est désormais dans la "zone jaune" par rapport au taux de morbidité du paludisme. C'est Madame Mbacké Adama Aïdara qui donne l'information. Dans le cadre de la campagne de distribution de moustiquaires aux populations locales, le chef du district sanitaire de Mbacké a signalé que l'objectif est de très vite basculer dans la zone de pré-élimination.



''Nous avons vu que la morbidité palustre a baissé au niveau du district sanitaire. Vers les années 2000, on était à une proportion toutes pathologies confondues à 37% de morbidité palustre. Aujourd'hui, nous sommes à - 7% . Les chiffres ont vraiment bien évolué. Par rapport à l'incidence, le district est dans la zone jaune. C'est une zone de contrôle. Mbacké fait des efforts pour être dans la zone de pré-élimination."



Madame Mbacké, relativement à ladite campagne de distribution des moustiquaires de donner quelques détails.

''Nous avons commencé cette campagne de distribution des moustiquaires par le recensement des populations. C'est une première étape. Au préalable nous avions orienté les prestataires, organisé un CDD et installé des comités de suivi... Nous avons travaillé avec une cinquantaine d'infirmiers et de sage-femmes en plus de l'équipe cadre du district avec plus de 400 relais à l'échelle du district et 86 unités de distribution. Nous voudrions que tous les ménages soient dotés de moustiquaires longue durée d'action.''