ACTU-DÉBAT / Papa Massata Diack sur son procès : « La justice française a tout dit sauf la vérité (...) C'est un dossier monté de toutes pièces et qui repose sur le mensonge. »

À l'honneur de ce numéro de l'émission Actu-Débat de la semaine, l'ex Conseiller Marketing de la fédération internationale d'athlétisme (IAAF).



Dans cette émission, Papa Massata Diack est largement revenu sur le verdict rendu par la justice française dans le cadre de son procès.



Pour Papa Massata Diack, la justice française a tout dit sauf la vérité dans ce procès. "C'est un dossier monté de toutes pièces, dont le fondement repose sur le mensonge. Et le verdict rendu montre que la justice française a tout dit sauf la vérité", dénonce vigoureusement l'ex conseiller de L'IAAF.



Pape Massata Diack reste convaincu qu'avec ce dossier, la vérité jaillira un jour. Et qu'il va recouvrer tous ses droits et libertés...