ACTU-DÉBAT / Abdou Lahad Seck Sadaga : « Pourquoi le président Macky Sall n'a jamais gagné Touba ! (...) Nous réclamons un ministère stratégique »

À l'honneur de l'émission ACTU-DÉBAT de cette semaine, nous recevons le député, président de la commission des délégations de l'Assemblée nationale, Abdou Lahad Seck Sadaga. Au cours de cette émission le parlementaire est largement revenu sur la situation politique actuelle non sans faire des révélations.



Revenant sur les les raisons qui font que le président Macky Sall peine jusqu'à présent à gagner les échéances électorales à Touba, Abdou Lahad Sadaga réclame un ministère stratégique et des postes de direction pour les responsables politiques de Touba. "Nous réclamons un ministère stratégique pour Touba ainsi que des postes de direction. Car il y a des gens capables de gérer ces postes. Il faut que le président nous renforce au niveau de Touba, parce que la politique c'est aussi les moyens. Il y a des gens qui ont été nommés mais ils n'œuvrent pas pour le rayonnement du parti à Touba et c'est valable pour les autres localités du pays. Ils n'ont rien fait pour le parti ainsi que les militants. Et cela pourrait même expliquer le fait que le président Macky Sall n'a jamais gagné une élection à Touba", laissera entendre le nouveau président de la commission des délégations de l'Assemblée nationale.



Le parlementaire n'a également pas manqué de faire des révélations sur le foncier en accusant certains ténors de l'opposition. Autres questions abordées au cours de cette émission : la question de l'adduction d'eau potable pour la ville Sainte et la polémique et la gestion de la mairie par l'équipe municipale...