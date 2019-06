ACTE II de la conspiration anti-Macky (Par Habib Ndao)

Après le complot savamment orchestré par Tullow Oil, dont les vrais commanditaires ont été démasqués par les patriotes, il se prépare d’autres calomnies, d’autres attaques pour détruire la respectabilité de la famille nucléaire du Président. Le comble, cette fois ci est que ces prochains missiles sont initiés non pas par l’opposition ou les « collabos de la BBC », mais par 05 ministres non reconduits ou mal nommés qui s’approprient l’acte II de la conspiration anti Macky. Que les sénégalais se préparent à aider le Président à protéger notre nation attaquée de toutes parts pour des questions liées « aux excréments du diable ». Sheikh Zaki Yamani ancien puissant ministre du pétrole saoudien qui faisait trembler les puissances occidentales définissait le pétrole en ces termes. A cette conspiration s’ajoute d’anciens très hauts fonctionnaires bon teint, mais sans dignité qui, une fois défenestrés distillent des documents administratifs au mépris des lois et règlements de notre nation. C’est le monde à l’envers. Mamadou Dia, Senghor se retournent dans leur tombe et Abdou Diouf est peiné j’imagine. Et pourtant Macky a été le seul président à mettre à la disposition de notre administration autant de moyens et de considération (sphères ministérielles, révision de la grille salariale, processus de digitalisation des régies financières, forums, intégration universelle, etc.) et ce depuis 1960.



Au Sénégal le réflexe de préservation des intérêts crypto-personnels, est en train de détruire les valeurs de diom, de dignité des anciens collaborateurs du Président de notre République. Choisis par les 15 millions de sénégalais sur la base de la confiance du Chef de l’État, ils auraient du être plus loyaux envers lui, seul détenteur du suffrage universel et envers la nation pour avoir choisi le métier de fonctionnaire qui exige l’obligation de réserve.



Les patriotes doivent refuser toute tentative de destruction des fondamentaux de notre société par des personnalités qui, une fois limogées s’en prennent à l’image de notre pays par tous les moyens.

Il suffit d’aller sur YouTube pour voir leurs déclarations quand ils étaient aux affaires et leurs élucubrations une fois dehors et ce sur le même sujet, le pétrole.

Certains responsables de la mouvance présidentielle non content de n’avoir pas pu obtenir des postes de responsabilité, se réjouissent à tort de ces déballages en privé et vont même jusqu’à donner de l’eau au moulin de Tullow Oil qui d’ailleurs ne se cache pas de mettre le Sénégal dans une zone de turbulence consécutive à une marée noire.



Que ces ministres non reconduits et ces responsables politiques ingrats sachent que l’État est au courant de leurs manœuvres actuelles et futures et qu’ils compliquent davantage leur compagnonnage avec l’autorité. Nul ne sort indemne d’un Sénégal affaibli au moment où tout est prioritaire.



Assurément prions Dieu pour qu’il mette suffisamment de calcium sur la colonne vertébrale de notre nation.





Habib Ndao

Responsable Pole Veille & Riposte

Cellule de Com BBY