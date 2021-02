Nous venons d'apprendre un développement majeur dans l'affaire d'accusation de viol à l'endroit du député Ousmane Sonko.

Selon des informations de Dakaractu, la propriétaire du salon de massage où ce seraient produits les faits incriminés et qui emploie l'accusatrice, est arrêtée.

N.K. Ndiaye, âgée de 33 ans, née à Kaolack, mariée et mère de deux enfants, dont le domicile abrite aussi l’institut dit « Sweet Beauté Spa » à Sacré Cœur Extension, derrière Good Rade, pourrait être poursuivie pour les délits d’incitation à la débauche et diffusion d’images contraires aux bonnes mœurs.

