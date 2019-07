ACCUEIL TRIOMPHAL DES LIONS PAR LA JEUNESSE: FETER L'ECHEC?

Cette mobilisation fantastique qui a culminé au Palais de la République, suite au retour des Lions de la Teranga " tombés les armes à la main" en finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2019 face aux Fennecs d'Algérie, est à analyser à sa juste valeur! Le Sénégal avait bien besoin de plus d'air, de joie, de communion et nos garçons du foot ont fait revivre ce grand pays qui sait s'unir autour de l'essentiel, qui sait choisir ses combats depuis des siècles ! Quand il le faut !

Ne nous trompons pas ! Oui, ce qui est célébré n'est pas l'échec mais l'Espoir, c'est l'Unité retrouvée qui a été mise à mal par le monde des politiciens notamment et d'autres groupes!

Le Sénégal est un pays sahélien "pauvre" mais où l'on sait vivre et donner sens à la vie ! C'est donc, une forme de Renaissance que les pouvoirs politique, religieux etc, doivent lire avec une bonne boussole.

M. Macky Sall, chef de l'Etat, je voudrais vous dire, très humblement, que cette jeunesse sénégalaise vibrante, têtue et même indisciplinée parfois rebelle mais oh combien reconnaissante, mérite toute votre protection. Cette jeunesse là, mérite que son espoir, son mouvement vers le haut soit tenu en haute estime!



Le patriotisme responsable de ce peuple, d'une manière générale, qui s'est encore manifesté, ces derniers jours, suite aux émotions positives que lui ont procurées Alioune Cissé et son équipe, par la réappropriation de l'espace publique, par le retour d'un civisme extraordinaire et de cette inébranlable volonté de vie commune sont des denrées nourricières que nous (Sénégalaises et Sénégalais) devons préserver et cultiver durablement pour un SUNUGAL encore Meilleur. Ce n'est qu'une prière !

Un Peuple ! un But ! Une Foi !



Votre compatriote