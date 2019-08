ACCORD : L'Entente est scellée entre employeurs et travailleurs de la branche professionnelle du gaz et du pétrole.

La convention collective nationale entre les employeurs et les travailleurs de la branche professionnelle du gaz et du pétrole vient d'être signée. Après plus de deux années de discussions et de négociations, les différentes parties prenantes ont fini par trouver un accord en cet après-midi de vendredi.

À en croire le ministre du travail, l'exploitation des ressources pétrolières et gazières contribuera de façon décisive à la transformation structurelle de notre économie, à travers la consolidation de la croissance et le développement de l'industrie pétrolière qui est potentiellement créatrice de richesses, d'emplois, d'inclusion sociale et propice aux investissements privés. Cette opinion est partagée par Abdoulaye Dia, représentant et directeur de cabinet du ministre du pétrole et des énergies. Ainsi la convention prend en charge sept secteurs syndicaux qui tournent autour du raffinage, de la distribution, du stockage, du transport, du maritime, de l'aviation et du transport d'hydrocarbures.