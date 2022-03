ACCIDENT SUR ILA TOUBA - Un citerne rempli de carburant heurte les glissières de sécurité.

Circulation bloquée sur l’autoroute Ila Touba non loin du dernier péage vers Mbacké à cause d’un accident assez spectaculaire. Un citerne rempli de carburant a heurté lés glissières de sécurité, séparant les deux voies de l’autoroute se renversant presque entièrement.



Au moment où le récit est fait, le produit a fini de ruisseler obligeant les forces de l’ordre et sapeurs-pompiers à rappliquer d’urgence. Le choc qui semble avoir eu lieu aux environs de 15 heures, a amené les gendarmes à éliminer, momentanément, la voie vers Dakar. Affaire à suivre.