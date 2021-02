ACCIDENT : Au moins 4 voyageurs sont morts à Keur Bambi, non loin de Diourbel

Un violent accident a fait 4 morts et quelques blessés à Keur Bambi. Un véhicule de marque 307 aurait dérapé provoquant une collision avec deux autres voitures notamment un « 7 places » et un bus. Les secours sont arrivés après que les témoins du choc ont essayé d'extirper des carcasses les victimes.

Le véhicule 307 est visiblement très touché pour avoir perdu son moteur aperçu à plusieurs mètres du lieu de l'accident. Keur Bambi est une localité qui se situe entre Diourbel et Bambey.