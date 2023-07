ACCIDENT À LOUGA - Un bus se renverse et fait 22 morts selon un premier bilan… L’hôpital Ahmadou Sakhir Mbaye appelle au don de sang

La route fait encore des morts : 22 sur une première estimation en plus de 50 blessés dénombrés L’ accident d’une rare violence s’est déroulé sur la route entre Saint- Louis à moins de 11 kilomètres de Louga, plus précisément à Ngueune Sarr . Selon les premières informations reçues, c’est un bus de transport en commun. Les secours sont sur place. Une dizaine d’ambulances est mise à contribution en plus des véhicules des sapeurs pompiers. L’équipe médicale de l’hôpital Ahmadou Sakhir Mbaye vient de lancer un appel pour un don de sang .



Une délégation ministérielle est en route pour s’enquérir de la situation.



Nous y reviendrons…