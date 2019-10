ABDOULAYE MAKHTAR DIOP À TOUBA : « Tous les acteurs politiques, religieux et coutumiers devraient remercier Serigne Mountakha Mbacké! »

C'est une forte délégation qui a été drainée par la communauté Léboue, ce mardi, à Touba. Avec à leur tête Abdoulaye Makhtar Diop, Grand Serigne de Dakar, les hôtes du Khalife ont passé plusieurs heures dans la cité à échanger des civilités avec les chefs religieux.



Interpellé par la presse, Abdoulaye Makhtar Diop précisera avoir tenu, personnellement, à saluer les démarches récemment amorcées par le Khalife Général des Mourides pour apaiser le climat social au Sénégal et ce sera non sans se réjouir de l'excellence des relations entre Dakar et Touba. ''Ma visite est dans le prolongement des évènements qui ont précédé l'inauguration de la mosquée Massalikoul Jinaan. La collectivité léboue s'était organisée à l'arrivée du Khalife Général des Mourides pour répéter ce que deux siècles auparavant nos ancêtres avaient fait avec Khadim Rassoul. Vous n'ignorez pas que, Khadim Rassoul, sur le chemin de l'exil avait été reçu dans un penc traditionnel de Dakar qui s'appelle le '' penc de Tieudème '' et à cette occasion, si vous relisez Jazau Chakür, vous verrez Khadim Rassoul saluer Cheikh Ibra Bineta Mbengue Guèye et remercier son épouse Anna Faye pour tout le service qu'ils lui ont rendu.

Nous sommes venus le féliciter et renouveller les liens séculaires entre la collectivité léboue et la famille de Serigne Touba. C'était également une occasion de saluer, au-delà de l'aspect religieux, tout ce que le Khalife a fait pour mettre le Sénégal dans le sillon de la paix sociale et de la stabilité. Je crois que tous les Sénégalais, tous les acteurs de la société civile, tous les acteurs politiques, tous les acteurs religieux et coutumiers doivent de manière unanime remercier et saluer Serigne Mountakha pour ce qu'il a fait à l'occasion de l'inauguration. ''



La délégation a aussi été reçue par Serigne Bassirou Mbacké Abdou Khadre, porte-parole du Khalife Général des Mourides et Président du comité d'organisation du Grand Magal.