ABDOULAYE DIOMBOKHO (Apr-Mbacké): " À Mbacké, la fonction de Coordinateur doit disparaître. Elle est la source de tous nos problèmes car elle nous divise ".

Au quartier ''Tenn-bi '' où il remettait des lots d'équipements sportifs à des équipes du département de Mbacké, Abdoulaye Diombokho, cadre Apériste dans le Baol, a saisi l'occasion pour inviter son parti à éliminer les fonctions de '' coordinateur '' qui semblent être la source de tous les problèmes. Pour lui, Mbacké ( L'Apr de Mbacké en l'occurrence ) a trop perdu de temps à cause des querelles de chapelle qui entourent cette fonction. Une fonction qui appelle, parfois, à opérer des choix qui ne reposent sur aucun critère valable.



'' J'ai entendu parler d'un coordinateur communal pour ce qui concerne les parrainages. D'ailleurs je n'ai même pas été convié. Vous voyez ce que cela pose comme problème. Comment puis-je être engagé dans une chose à laquelle je n'ai pas été associé. J'ai eu vent que des responsables politiques ont récusé le choix porté sur un des leaders pour incarner ce rôle. C'est la raison pour laquelle, je souhaite que cette fonction soit dépassée et que chaque leader travaille de son côté et qu'au finish , les résultats glanés de part et d'autre soient rassemblés. En définitive, nous œuvrons tous pour le Président Macky Sall à qui nous voulons trouver des parrains , d'abord et que nous voulons réélire ensuite ''.



Pour que nul n'en ignore, le Dg Gallo Bâ a été choisi pour jouer le rôle de coordinateur communal chargé de diriger la campagne de collecte des signatures, à l'unanimité, par ses camarades leaders présents à la réunion. Ce qui n'a point été du goût du maire et de certains de ses proches.