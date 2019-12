ABDOULAYE DIAGNE (Coordonnateur du MEER) : « Les étudiants souteneurs du professeur Babacar Diop sont financés par des membres de la mouvance présidentielle »

Pour le coordonnateur du Mouvement des Élèves et Étudiants Républicains, le statut de professeur du sieur Babacar Diop est détachable du délit qu'il a commis et qui fait aujourd'hui de lui un détenu. Abdoulaye Diagne, qui a câblé Dakaractu, d'inviter les Sénégalais à se garder de tomber dans certaines confusions. " Babacar Diop n'a pas été appréhendé par les forces de l'ordre dans un amphithéâtre en train de faire cours ou dans les couloirs de l'Université. Il n'a même pas été dans les alentours du campus pédagogique. Il a été arrêté devant les grilles du Palais avec son gang composé d' individus coutumiers des faits, outrepassant à souhait les lois de ce pays sans jamais être inquiétés. C'est un politicien qui a violé les lois de la République, qui a exercé une violence sur les gardes en charge de la sécurité du Palais, symbole phare de notre Nation et siège de notre institution suprême. Un tel acte est comparable à un coup d'Ètat et doit être traité avec tout le sérieux requis ".



Abdoulaye Diagne de poursuivre. "Si aujourd'hui un groupuscule composé d'étudiants politiciens s'érigent en défenseurs inconditionnels et tentent de paralyser le système universitaire, il est de notre devoir d'informer l'opinion qu'une telle forfaiture ne passera pas. Par ailleurs, nous savons qu'il y a des membres de la mouvance présidentielle tapis dans l'ombre qui financent des jeunes de l'opposition pour la tenue d'actes barbares et de sabotage au but malicieux de ternir les réalisations du Chef de l'Etat dans les universités et surtout à l'ucad. Que le président en soit informé. Ces soi-disants étudiants comploteurs n'ont ni la légitimité, ni la légalité encore moins le mandat pour parler au nom des étudiants ".



Le coordonnateur du MEER de signaler que " le monde universitaire, dans sa quintessence, ne fait que manifester sa reconnaissance au Président de la République pour tous les grands projets réalisés à L'UCAD et dans toutes les universités du Sénégal. "