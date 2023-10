ABDOU MBOW : Mission confirmée d'un Député au coeur du réacteur d'une turbulente Assemblée. ( Par Jean Pierre Corréa )

Certains l'imaginaient enfin partant pour être un des animateurs parmi les plus engagés de ce gouvernement de Amadou Ba, qualifié "de combat", à l'instar de Daouda Dia, Questeur indéboulonnable croyait-on de cette Assemblée depuis 2012, et qui est allé dans la dernière ligne droite d'un pouvoir à son terme pour son chef, prendre comme on reçoit un "tableau d'honneur", son maroquin de ministre de l’élevage et des productions animales. Comme il aime à le dire avec malice, "jamais nommé, toujours élu", Abdou Mbow, militant de l’Alliance pour la République, le parti politique de Macky Sall, en est à sa troisième législature, tel un assidu député depuis 2012. Le président de la commission des lois et de la décentralisation, qu'il était jusqu'à ce samedi 14 Octobre, vient d’être confirmé à la tête du groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar, succédant ainsi à Me Oumar Youm, désormais ministre des Forces Armées.





C'est le parachèvement d'une constance et d'une grande compréhension du rôle éminemment important que se doivent de tenir dans le travail législatif, les partisans et acteurs de la coalition au pouvoir, sans hégémonie confortable, dans cette période qui a frisé d'installer une cohabitation. Cette élection couronne le parcours politique d’une personne qui a occupé presque toutes les fonctions au niveau de l’hémicycle depuis 2012, date de sa première élection comme député. Il aura été Secrétaire élu, 3ème vice-président, Président de la commission des Affaires Étrangères, des Sénégalais de l'extérieur et de l'union Africaine, 1er vice-président, Président de la Commission des Lois, de la Décentralisation, du Travail et des Droits Humains et Président du groupe parlementaire. Abdou Mbow occupe depuis ce week-end, et au terme d'une Session Parlementaire d'une grande âpreté, une place centrale dans l'arène politique sénégalaise.



L'élection de Abdou Mbow intervient dans un contexte politique particulier, à l'approche de l'élection présidentielle de 2024.



L'expérience que cet homme affable et d'un entregent naturel, a accumulée durant les 3 législatures, qu'il a marquées de sa combativité, de son franc-parler au service de son engagement "genre dem ba diekh", des relations souvent amicales qu'il a su parfois tisser avec ses adversaires, l'ont façonné de telle sorte qu'il a une maîtrise à 360°, et de l'Hémicycle et des lois qui s'y préparent et s'y votent. De cette expérience, Abdou Mbow en a tiré un livre, racontant " L'itinéraire d'un Député au Coeur de la République", préfacé par le Président Macky Sall, l'homme qu'il a suivi dès les premières heures de sa disgrâce par les boutefeux d'Abdoulaye Wade, et qui écrit que " Par ce parcours dans l'Hémicycle, réceptacle de la branche législative de la République, Abdou Mbow a su se forger l'expertise nécessaire au débat parlementaire démocratique, qui se nourrit certes de joutes oratoires, mais qui se crédibilise par la maîtrise des textes et des procédures, un maîtrise qui valorise le travail de tout parlementaire qui se respecte".



Ce jeune vétéran occupe désormais une position stratégique au sein de l'Assemblée nationale sénégalaise. Son engagement travaillera au renforcement de la cohésion au sein du groupe parlementaire majoritaire, participera à insuffler une meilleure coordination des actions législatives en faveur du programme présidentiel, et favorisera une préparation stratégique en vue des élections présidentielles de 2024.



Les grandes capacités d'entraînement d'Abdou Mbow, en tant que Président du groupe parlementaire majoritaire, seront les bienvenues pour garantir, avec sa faconde et sa bonhommie entraînante, la transparence et l'équité du processus électoral.

Le fait est d'importance : Abdou Mbow à la tête du groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar, c'est à n'en point douter un signe fort de la confiance placée en lui par ses pairs.



Jean Pierre Corréa