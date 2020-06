ABDOU MBACKÉ NDAO (Maire de Mbacké) : « avec ces 1200 sacs de riz et ces masques, mon combat contre la covid19 ne fait que continuer »

Alors que Mbacké se bat pour résister à la propagation de la covid19, le maire lui, s'est plus que jamais résolu à gagner le combat contre ce virus. La meilleure stratégie est, selon lui, d'aider les populations à avoir de quoi nourrir leurs familles et à, par conséquent, limiter les déplacements au grand maximum. Ainsi, artisans, chauffeurs interurbains, chauffeurs de taxis, charretiers, conducteurs de mototaxis jakarta, bajenu goxx, éléments de la Croix-Rouge etc... se sont partagés 1.200 sacs de riz en plus de recevoir des masques.

Un geste hautement salué par l'honorable députée Fatma Diop, par ailleurs Bajenu Goxx. La parlementaire estime que l'édile de la commune a réussi à satisfaire les attentes des populations alors que le nouveau coronavirus les réduisait à un confinement assez éprouvant.

Le maire Abdou Mbacké Ndao avait, auparavant, dégagé une somme de 15 millions pour acheter des vivres à l'intention des populations, dégagé plus de 15 000 masques pour les élèves en plus d'octroyer à leurs établissements des thermoflashs.