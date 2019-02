ABDOU LAHAD MBACKÉ NDOULO : « Nous battons campagne les poches vides, même pas de quoi acheter du carburant, alors que nous sommes de Bby! »

'' Nous sommes absolument dépassés par les évènements à cause d'un manque d'argent. Nous n'avons reçu aucun franc, alors que nous sommes obligés de battre campagne. Nous sommes la seule coalition qui ne dispose d'aucun moyen financier, alors que nous sommes de la mouvance présidentielle! ''... C'est un Serigne Abdou Lahad Mbacké Ndoulo terriblement mécontent qui a dénoncé cette situation qui n'est pas pour leur faciliter la tâche.



Venu se plaindre à Dakaractu, le chef religieux, coordinateur du mouvement '' And Falaat Macky '', de carrément déplorer certains blocages. '' Imaginez que nous sommes tombés en panne de carburant alors que nous étions allés faire du porte-à-porte dans les villages. C'est déshonorant pour une coalition au pouvoir ! ''



Serigne Abdou Lahad Mbacké de signaler : "pourtant, je fais partie des premiers leaders politiques à adhérer à la cause du Président Macky Sall, alors qu'il était à un moment, le Sénégalais le plus évité."